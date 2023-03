‘Wie is de man op het doek?’ Rondreizende expositie over Lijkwade van Turijn doet Utrecht aan

Aantal Utrechters diep in de problemen neemt toe, maar nóg veel meer mensen blijven onder de radar

Het aantal meldingen over Utrechters die diep in de problemen zitten, stijgt fors. Dat verbaast Fred Smit helemaal niets. Hij strijdt al jaren voor de kwetsbaarste groep in de Utrechtse samenleving: dak- en thuislozen. Volgens Smit is het aantal mensen in nood véél groter dan uit rapporten blijkt. ,,De problematiek wordt steeds heftiger. Maar niet iedereen wordt geregistreerd.”