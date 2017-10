Wie is de pikantste bloemschikker van Nederland?

Pikant bloemschikken, is dat bloemschikken op een naaktmodel? Of misschien zelfs naakt bloemschikken? Nee, het is minder spannend dan het lijkt. De deelnemers aan het Nederlands Kampioenschap Bloemschikken in Nieuwegein hielden vandaag gewoon hun kleren aan.