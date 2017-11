Wie lukt het de pijlsnelle ijsvogel in de Oude Hortus te fotograferen?

‘De melding van de eeuw’ blijkt een ontplofte fietsaccu

17:28 Een Utrechtse politieagent in de nachtdienst dacht begin september ‘de melding van de eeuw’ binnen te krijgen. Meerdere ontploffingen in de flat van een asielzoeker uit het Midden-Oosten die zijn flat in Overvecht was ontvlucht… ,,Deze man was een bom aan het maken, maar er is iets misgegaan. Is dit de kans een terrorist aan te houden voordat hij kan toeslaan?’’, vraagt de agent zich af. Niets bleek minder waar. Er was ‘slechts’ een fietsaccu ontploft.