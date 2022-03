Wie moet Utrecht gaan besturen? Stel hier zelf je ideale coalitie samen

Ondanks fors zetelverlies blijven GroenLinks (9) en D66 (8) de grootste partijen in Utrecht. Een coalitie zonder beide lijkt de komende vier jaar op voorhand ondenkbaar. Maar de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad maakt voortzetting van het stadbestuur van GroenLinks, D66 en ChristenUnie onmogelijk. De drie partijen hebben samen geen meerderheid meer.



Welke mogelijkheden er wél zijn is in één handomdraai te zien in bovenstaande coalitiebouwer. Daaruit blijkt dat er minimaal vier partijen nodig zijn een nieuwe coalitie te vormen. Als GroenLinks en D66 niet mét elkaar willen, zijn dat er zelfs minimaal vijf.



Er zijn in Utrecht 23 zetels nodig voor een meerderheid. Welke coalitie heeft jouw voorkeur?