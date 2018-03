'Wie praat die gaat', vandaar al die liquidaties in Utrecht

CDA en GroenLinks in Houten sluiten lokale partij ITH nog niet in de armen

22:02 Dat CDA en GroenLinks straks deel uitmaken van het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Houten, staat voor de meeste raadsfracties als een paal boven water. Veel minder vanzelfsprekend is het, dat lokale partij ITH verzekerd is van een plekje in het gemeentebestuur.