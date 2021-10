Wie steelt de eieren uit Roberts kraampje? ‘Dief rijdt in peperdure auto, maar steelt eieren voor 6 euro’

Je gelooft het bijna niet. Een heer op leeftijd in een nagelnieuwe zilvergrijze Mercedes zet zijn auto neer voor het eierenkraampje van de familie Eits aan de Dorpsweg in Maartensdijk, pakt op zijn gemak twee doosjes vrije uitloop eieren in en rijdt weg zonder te betalen. Een paar weken later doet de eierendief op leeftijd precies hetzelfde. Het ergste is: hij is niet de enige. ,,Zo zonde, je geeft de mensen vertrouwen, maar ze beschamen het.”