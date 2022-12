Wie was er top, en wie flop? Burgemeester en wethouders van Utrecht op rapport

De een belandde in een hevig storm omdat ze statushouders met voorrang aan een woning hielp. De ander liet zich ondanks hooggespannen verwachtingen van haar partij nauwelijks zien. Kort voor de zomer trad in Utrecht een nieuw stadsbestuur aan met vertrouwde én nieuwe gezichten. Hoe deed het nieuwe college het? AD Utrechts Nieuwsblad maakt een kerstrapport op. Wie scoort het beste en behaalt de meeste ‘Dommetjes’?.

Eelco Eerenberg (38 jaar, D66)

Portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Onderwijs, Volksgezondheid, Drugs, Sekswerk, Ruimtelijke projecten Zuidkant: Groot Merwede, Rijnenburg. Wijkwethouder van Leidsche Rijn

De getalenteerde wethouder die drie jaar geleden van Enschede naar Utrecht werd gehaald, voelt zich inmiddels als een vis in het water in zijn nieuwe stad. (Bijna) elke avond is hij nog aan het werk, rondjes maken langs mensen op wie zijn portefeuilles impact hebben.

Wethouder Eelco Eerenberg: 4 Dommetjes.

Lot van Hooijdonk (44 jaar, GroenLinks)

Portefeuille: Eerste locoburgemeester, Mobiliteit, Energie en Klimaat, Ruimtelijke projecten: Lunetten-Koningsweg en Overvecht. Wijkwethouder van Zuid en Vleuten-De Meern

Met haar derde termijn is het deze periode erop of eronder voor Lot van Hooijdonk. Belangrijke kwesties waar ze zich de afgelopen jaren al mee bezighield, zal ze moeten gaan verzilveren. Komt ze met een goed alternatief zodat de verfoeide verbreding van de A27 van tafel kan en de bomen bij Amelisweerd gespaard blijven? Gaan er windmolens draaien in de polder Rijnenburg en komt er echt een ‘metro’ die wat lucht brengt in het zwaar belaste ov-netwerk van de stad?

Wethouder Lot van Hooijdonk: 3 Dommetjes.

Eva Oosters (26 jaar, Student & Starter)

Portefeuille: Cultuur, Evenementen, Sport, Participatie, Milieu en Emissieloos vervoer. Wijkwethouder van Binnenstad en Oost

Ze is met 26 jaar de benjamin van het college en het wethouderschap is haar eerste ‘echte’ baan. Maar Eva Oosters is er wel klaar mee dat het altijd en overal over haar leeftijd en onervarenheid gaat. Zij wil liever worden beoordeeld op haar daden. Wat zijn haar daden tot nu toe?

Wethouder Eva Oosters: 2,5 Dommetjes

Susanne Schilderman (30 jaar, D66)

Portefeuille: Financiën, Economische Zaken, Circulaire Economie, Openbare ruimte, Markten en Havens, Ruimtelijke projecten: Utrecht Science Park. Wijkwethouder van Noordoost.

D66 zette de gedegen Anke Klein na vier jaar aan de kant als wethouder van financiën. Susanne Schilderman, sinds 2015 lid van de gemeenteraad voor D66, werd naar voren geschoven als haar opvolger. Partijleider Maarten Koning noemde haar ‘dé nieuwe belofte’ van de partij. Heeft ze die ingelost?

Wethouder Susanne Schilderman: 2,5 Dommetjes.

Sharon Dijksma (51 jaar, PvdA)

Portefeuille: Burgemeester, Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving, Ombudszaken, Burgerzaken, Internationale Zaken en Regionale Samenwerking

In een dag van burgemeester Sharon Dijksma lijken meer dan 24 uur te zitten. Naast haar drukke baan als eerste burger van Utrecht (‘Mijn telefoon staat dag en nacht aan’) werd ze benoemd tot speciaal klimaatgezant van het stedennetwerk van de Verenigde Naties. Maar is ze er wel voor álle Utrechters?

Burgemeester Sharon Dijksma: 4,5 Dommetjes.

Rachel Streefland (46 jaar, ChristenUnie)

Portefeuille: Asiel en Integratie, Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, Samen voor Overvecht, Erfgoed, Personeel en Organisatie, Wijkwethouder van Overvecht

Ze was blij dat ze niet op Twitter zat, toen ze kort na haar aantreden in een hevige storm belandde. Samen met college-wethouder Dennis de Vries verdedigde Rachel Streefland dat asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) zes wekenlang voorrang zouden krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Rond de portefeuille asiel en integratie is het sindsdien niet meer rustig geworden.

Wethouder Rachel Streefland: 3 Dommetjes.

Linda Voortman (43 jaar, GroenLinks)

Portefeuille: Werk en inkomen, WMO en Welzijn, Diversiteit en Inclusie, Grondzaken, Groen, Dierenwelzijn, Publieksdienstverlening. Wijkwethouder van West

Linda Voortman heeft dit jaar laten zien dat ze een sociaal hart heeft en daarbij ook buiten de gebaande paden durft te lopen. Zeker rond regelingen met betrekking tot armoede. Kijk naar de giften bij bijstandsgerechtigden, maar ook naar de energietoeslagen via de gemeente. Wat heeft ze nog meer voor de stad betekend?

Wethouder Linda Voortman: 3,5 Dommetjes.

Dennis de Vries (38 jaar, PvdA)

Portefeuille: Wonen en Volkshuisvesting, Jeugd en Jeugdzorg, Wijk- en Buurtaanpak, MBO, Vastgoed. Wijkwethouder van Zuidwest en Noordwest

Dennis de Vries heeft als nieuwbakken PvdA-wethouder misschien wel de grootste opgave: zorgen voor een betaalbaar huis voor iedereen. De voormalige leerkracht, die met zijn vele opvallende tatoeages een niet alledaagse verschijning is in de wereld van bestuurders, zou deze taak hem volgens PvdA-leider Rick van der Zweth op het lijf zijn geschreven. Heeft hij dat waargemaakt?

Wethouder Dennis de Vries: 3 Dommetjes

