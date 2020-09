Wie wil kan vandaag langs kist kardinaal Simonis in Catharijnekerk lopen

Duizenden liters drugsmest weggehaald, maar boerderij in Schalkwijk stinkt nog steeds

7:15 De mestkelder is leeggehaald, maar het stinkt nog steeds rond de boerderij aan de provinciale weg in Schalkwijk. Daar werd begin dit jaar duidelijk dat de opslagruimte onder de stal niet alleen mest, maar ook drugsafval bevatte. Dit bracht meer geuroverlast teweeg dan de agrarische omgeving wel gewend is.