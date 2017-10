Wie wil kookavonden organiseren in Utrechtse Heuvelrug?

In Maarn wordt al gekookt en gegeten bij stichting Vlinders van Immanuël en ook in Driebergen gaat de eerste avond starten in ontmoetingscentrum De Vijver. Maar er is volgens wethouder Hans Nijhof ruimte voor nog veel meer kleinschalige projecten, wat hem betreft zelfs nog in Maarn of Driebergen. Nijhof: „Het zal juist op straatniveau moeten zijn, want het kan niet zo zijn dat je er een enorm dorpsfeest van maakt.”