Wielerfiësta en hondenpoep: dit zijn de 5 tops en flops van de start van de Vuelta in Utrecht

‘De Zwarte Panter’ werd 100 jaar geleden geboren: het verhaal van DOS-legende Frans de Munck

Op 20 augustus 1922 komt in Goes een jongen ter wereld die zal uitgroeien tot een icoon in het vaderlandse keepersgilde. Nog altijd gaat de naam Frans de Munck gepaard met zijn mythische bijnaam: ‘De Zwarte Panter’. Een superster wordt hij, ook bij het Utrechtse DOS dat in 1958 de landstitel pakt.

20 augustus