Wielerlegendes kijken uit naar start Vuelta in Nederland: ‘Wel oppassen voor vluchtheuvels’

Buurt ongerust na aanhouding handlanger Taghi, maar gemeente ziet geen aanleiding om bewoners te informeren

19:13 De gemeente Zeist ziet het niet als haar taak om bewoners van de Uranushof te informeren over hun veiligheid. Afgelopen maandag werd in het kleine hofje in de wijk Sterrenberg in Huis ter Heide man aangehouden in relatie met de zaak-Taghi. Hij werd door een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies uit huis gehaald.