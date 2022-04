Wielrenner gewond na aanrijding met bestelbus in Leersum

utrecht in 1940 Hoe de Duitsers na de bezetting onderdak kregen in Utrecht (en ook de Duitse Paarden kregen een plek)

In het stadhuis in Utrecht werd op 16 mei 1940 het inkwartieringsbureau voor de Duitse Wehrmacht ingesteld. Dit bureau hield zich bezig met het plaatsen van Duitse militairen bij particulieren. Het archief van dit bureau – met onder meer 10.000 inkwartieringsbiljetten – is vanaf nu te bekijken op de website van Het Utrechts Archief. Ook Duitse paarden hadden een plek nodig…

