Wielrenner rijdt dwars over blind hondje Sem (12) heen en racet gewoon door: ‘Echt 'n laffe streek’

Waarom Amira (26) een bijstands­uit­ke­ring nodig heeft: ‘Ik stond met mijn baby op straat en sliep in de auto’

9 juni Het aantal jongeren met een bijstandsuitkering in Utrecht is het laatste jaar fors toegenomen. Om die groeiende groep te helpen, heeft de gemeente sinds kort speciale ‘rondkomen-consulenten’ aangesteld. Zij geven jongeren tips over het omgaan met geld. Zo ook Amira (26) uit Utrecht. Zij raakte twee jaar geleden zwanger en kwam toen op straat te staan. ,,Je voelt je vaak een falende moeder.”