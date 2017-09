Wietkwekerij met duizenden planten opgerold in Culemborg

In een bedrijfspand in Culemborg is vandaag een grote hennepkwekerij gevonden. Verdeeld over vier ruimtes stonden er ruim 2.000 planten, elders in het gebouw vond de politie nog eens 4.000 stekjes. Er zijn drie arrestaties verricht.