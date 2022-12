Wijk bij Duurstede hoopt vurig op ‘parelsubsidie’ om restauratie stadhuis vlot te trekken

Wijk bij Duurstede en Cothen gaan woningnood te lijf met flexwonin­gen en tiny houses

In de strijd om de woningnood kunnen er in Wijk bij Duurstede en Cothen minimaal 75 flexwoningen geplaatst worden. De woningen en tiny houses zijn bedoeld zijn voor mensen die niet of nauwelijks kans maken een woning te vinden.

21 november