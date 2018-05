Wijkagent loodst verloskundige door de file voor spoedbevalling

Lourens Roseboom, wijkagent in Rivierenwijk en Dichterswijk in Utrecht, deed solo zijn ronde toen hij het verzoek kreeg om een verloskundige die in de file stond met spoed uit de file te begeleiden. Een bevalling was onverwacht in een vergevorderd stadium en er was nog geen hulpverlening ter plaatse.

„Het is altijd al een uitdaging als je door een file moet komen'', zegt Roseboom. „Maar nu moest ik ook regelen dat iemand anders door het verkeer heen kwam. De verloskundige zwaaide me toe vanuit het raam. Ze had haar alarmlichten aan en bleef uiterst rustig. Vanuit haar auto gaf zij telefonisch begeleiding bij de bevalling.''

Te laat

De twee deden hun best om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn, maar toch werd de baby geboren toen zij nog onderweg waren. „De bevalling ging onverwachts heel snel. We kwamen net te laat aan. Gelukkig ging het goed met de baby. Het was wel heel apart om de kleine bij aankomst te zien.''

De moeder werd nog met spoed naar het ziekenhuis gebracht omdat ze veel bloed had verloren. Inmiddels is zij stabiel en ook met het kindje gaat het goed.

Speciaal

Was het zijn meest bijzondere rit ooit? „Nou, ik heb wel vaker soortgelijke dingen meegemaakt. Een keer beviel iemand zelfs in de auto. De geboorte van een kind is altijd heel speciaal om mee te maken. Dus dit was wel een van de meest bijzondere spoedritten van mijn loopbaan.''