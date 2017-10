Wijkenaar (21) met nog openstaande celstraf opgepakt na achtervolging

CDA wil second opinion naar ‘fouten’ Social Impact Factory

20:38 Het CDA in Utrecht gaat een juridisch second opinion aanvragen over de subsidieverlening van de Social Impact Factory, die huist in het Utrechtse Staffhorstpand. De antwoorden die betrokkenen tijdens een raadsinformatiebijeenkomst donderdag gaven, stellen de fractie allerminst gerust.