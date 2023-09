Wijnen, wijnen! Dit wijnfestival komt in oktober naar Utrecht

Hans Leijerzapf schildert ‘mannen die dingen doen’ en mag dat blijven doen tot aan zijn dood

Een flink deel van zijn schilderijen ligt te verstoffen in een kelder. En zijn boerderij staat hinderlijk in de weg, vanwege de aanleg van een bedrijventerrein. Toch zijn er ook lichtpuntjes in het leven van kunstenaar Hans Leijerzapf: zijn atelier wordt gespaard, zolang hij leeft. ‘Als iemand een werk van mij koopt, zal het toch wel een goed schilderij zijn. Anders doe je dat niet.’