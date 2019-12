Wikke (11) heeft een ongeneeslijke oogziekte maar scoort de enige Utrechtse goal

Video Utrechtse Vogelop­vang heeft geen geld meer en sluit voorlopig de deuren: ‘Die watervogel gaat het niet redden’

14:28 Hoe verhuis je gewonde vogels van Utrecht naar Soest? Gewoon, in een opbergbox. Leida Rozeman, beheerder van de Utrechtse Vogelopvang, doet dat dit weekend met tranen in haar ogen. Want wegens een tekort aan geld sluit de opvang na 32 jaar voorlopig de deuren.