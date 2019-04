Wil je je kind niet laten vaccineren? Dan moet je in Utrecht op ‘tweede gesprek’

Kinderdagverblijf

Met name over kinderdagverblijven is de laatste tijd veel gesproken. Van verschillende kanten klinkt de roep om openbaar te maken hoeveel niet gevaccineerde kinderen er per opvanglocatie zijn. De gemeente Utrecht werkt daar voorlopig niet aan mee. ‘We verwachten niet dat het inzichtelijk maken van de vaccinatiegraad op kinderdagverblijven leidt tot andere keuzes van ouders over vaccineren’, aldus het stadsbestuur.

Binnenstad

De vaccinatiegraad in Utrecht daalt al jaren gestaag. Zo was in 2009 ruim 95 procent van de 10-jarige kinderen in Utrecht ingeënt tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP). In 2017 lag dat percentage op 91 procent. Ook het inentingspercentage voor meningokokken type C daalt in Utrecht. In 2009 was ruim 97 procent gevaccineerd en in 2017 lag dat percentage op amper 94 procent. Opvallend is dat dit niet alleen speelt in wijken zoals Overvecht en Kanaleneiland waar de gezondheid toch al achterblijft, maar ook de binnenstad.