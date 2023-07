Wildwest-achtervolging waarbij zelfs wordt geschoten na mislukte plofkraak, Utrechter (20) hoeft niet de cel in

DE KWESTIE Moeten we leren leven met wolf in provincie Utrecht? Dit zeggen lezers: ‘Durf nu al niet alleen bos meer in!’

Moeten we leren leven met de aanwezigheid van de wolf in de natuur? En welke aanvullende maatregelen zou de provincie Utrecht kunnen nemen, naast de al geplande maatregelen zoals het plaatsen van noodrasters om veehouders en hobbyhouders te helpen hun dieren te beschermen. ,,Nederland is niet te klein voor de wolf, maar Nederland loopt achter de feiten aan.”