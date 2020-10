Wildwest op snelweg A12: politie haalt met getrokken pistolen mannen uit auto na ‘mogelijk’ schietincident

Eíndelijk: veilig zebrapad in Vianen ligt er na de herfstva­kan­tie: ‘Het wordt geen kermisat­trac­tie’

9 oktober Meteen na de herfstvakantie wordt gestart met de aanleg van het nieuwe zebrapad over de drukke Aimée Bonnastraat in Vianen. Een langgekoesterde wens van met name bewoners in de wijk Blankenborch gaat daarmee in vervulling.