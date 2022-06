Windmolens, tiny houses en burgerforum: dit staat inwoners van Nieuwegein komende jaren te wachten

Een tornado was het voor GroenLinks-fractievoorzitter en formatietrekker Alma Feenstra. Nooit had ze verwacht dat haar partij bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de grootste zou worden. En dan kwam er ook nog een formatie tot stand met twee rechtsgeoriënteerde partijen, namelijk VVD en Lokale Vernieuwing, en twee linksgeoriënteerde partijen; GroenLinks en PvdA. ,,We liggen gelukkig redelijk op één lijn, maar over sommige onderwerpen hebben we toch flink moeten discussiëren.”