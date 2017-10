Winkelcentrum Makado vreest hele maand december in bouwput te zitten

Winkeliers van winkelcentrum Makado in Nieuwegein vrezen de hele decembermaand in een bouwput te zitten. Dat zegt voorzitter Karin de Groot van de winkeliersvereniging: ,,We zijn hier helemaal niet blij mee, want de trek van het publiek is eruit. Aan alle kanten is het een rotzooi.’’