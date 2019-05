Winkeldief nog spoorloos nadat hij man van trapt duwt op Utrecht CS

De man is gewond naar het ziekenhuis vervoerd, terwijl de dader vluchtte via een trein die richting Rotterdam reed. De politie heeft geprobeerd de dader vanavond alsnog te achterhalen in de trein maar dat is vooralsnog niet gelukt. ,,Maar we hebben beelden, dat gaat dus vandaag of morgen alsnog lukken”, is politiewoordvoerster Lies van Duin overtuigd.