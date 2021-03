Winkelen zonder afspraak? Dat is bijzonder eenvoudig: ‘Komt u maar binnen, hoor’

Eenzaam staat de verkoper achter de toonbank. In zijn normaal drukke winkel in de Utrechtse binnenstad is geen sterveling te bekennen. Als de klant vanuit de deuropening ‘Ik heb geen afspraak, maar mag ik toch even snuffelen?’ roept, aarzelt de winkelier geen moment. ,,Natuurlijk, komt u maar binnen, hoor. Wel een mondkapje op, meneer.” Afspraken heeft hij nauwelijks, dus elke klant is welkom. ,,Het is van de gekke als ik iemand de toegang tot een lege winkel zou weigeren. Ook al kopen ze niets, ik ben dolblij dat ik überhaupt weer mensen zie.”