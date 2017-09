Winkeliers Bilthoven moeten zelf maar voor eeuwfeest zorgen

Dit vindt zaterdag plaats. Het wordt een dag met allerlei activiteiten en entertainment, met een link naar het verleden, het heden en de toekomst. Zo komt er een parade met oude voertuigen, kun je een rondrit maken in een oude koets, is er een minimarkt met smaken van vroeger, een modeshow met 100 jaar mode, een touwtjespringwedstrijd, een fototentoonstelling van een eeuw Bilthoven en zijn er optredens, waaronder van Nienke en Joe van Zappelin Go.

Hard nodig

,,We kijken niet alleen achterom, maar ook vooruit. Dat heeft Bilthoven heel hard nodig’’, vertelt Josta Koot van de eeuwfeestcommissie. Daarom kunnen kinderen die overtuigd zijn de ondernemer van de toekomst te zijn, zaterdag hun producten of diensten verkopen. Maar ook is er een knipoog naar de verbouwing die plaats gaat vinden in het centrum en De Kwinkelier. Mét een stukje nostalgie, want Buurman & Buurman zetten in het jarige Bilthoven hun kluskeet neer.