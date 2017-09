Winkeliers Ellekoot niet bang voor terugkeer reljongeren

De meeste ondernemers zijn niet bang dat de Veenendaalse relschoppers terugkeren naar het winkelcentrum De Ellekoot in Veenendaal. Er is de afgelopen maanden te veel gebeurd. ,,Neem van mij aan, die komen echt niet terug.’’

Negen van de Veenendaalse jongens zijn deze week voor de rechter verschenen. De officier van justitie eiste tegen twee van deze jongens werkstraffen. Dinsdag moesten de jongens zich verantwoorden voor hun aandeel in de mishandeling van twee broers op Koningsdag in Arnhem, anderhalf jaar geleden. Een aantal van verdachten is nog minderjarig en hun zaak werd achter gesloten deuren behandeld.

Overlast

De jongens kennen elkaar uit Veenendaal en zorgden in het verleden voor veel overlast in het winkelcentrum De Ellekoot. Met name in de avonduren was er veel kabaal en werden er vernielingen aangericht.

De politie en de gemeente Veenendaal grepen hard in, waarna het al ruim een jaar rustig is in het centrum. ,,Dat heeft inderdaad geholpen’’, zegt Jan van Leeuwen, voorzitter van de ondernemersvereniging De Ellekoot. ,,En als ze weer komen en voor overlast zorgen, zijn ze de klos. Alles nemen we op, er hangen overal camera’s.’’

Rottigheid

Van Leeuwen denkt niet dat deze jongens zullen terugkeren. ,,We hebben wel last gehad van deze jongens, maar ja, het zijn jongens, die halen wel eens wat rottigheid uit, maar nooit iets ernstig. Zo ver als ik weet.’’

Zo denken de meeste ondernemers erover. Bas van de winkel Kaasproeverij heeft nooit last gehad van de jongens. ,,Het is dat ze het publiek wel eens lastig vielen. En dat is niet goed, want die consument is mijn klant en dus mijn brood. Ze blijven nu wel weg.’’