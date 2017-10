Winkeliers Makado Nieuwegein: Minder bezoekers door traagheid rond vergunning

De keten Boon's Markt gaat zich vestigen in Makado, maar is nog bezig met een verbouwing van de ruimte waarin voorheen supermarkt Jumbo za t. Het bedrijf wacht nog op een aangepaste vergunning. Ondernemers in het winkelcentrum klagen inmiddels over een flinke omzetderving; sommigen overwegen zelfs sluiting. De situatie duurt al twee maanden voort.

Die begon half september. Bij de aanleg van de fundering ging het mis. De aannemer moest gebruik maken van een andere type heipaal, waardoor er eind september opnieuw een bouwvergunning moest worden aangevraagd. De bouw ligt ondertussen twee weken stil en een nieuwe bouwvergunning is er nog altijd niet. De andere winkeliers klagen over minder klanten, ook omdat de gemeente gelijktijdig bezig is met het opnieuw bestraten van de grote parkeerplaats. Hierdoor zijn nauwelijks parkeerplekken beschikbaar. "De trek van publiek is er uit en we balen hier behoorlijk van", zegt Karin de Groot van de winkeliersvereniging. ,,Voor een aantal ondernemers is het schrijnend. We willen echt niet in december nog steeds in de rommel zitten."

Een winkelier die zegt te stoppen is de eigenaar van kaasspeciaalzaak Van Aly's. "Ik kan niet tegen die onzekerheid. Het schuift steeds op en ondertussen is mijn winkel leeg," zegt Mo van Van Aly's.



De gemeente laat in een reactie weten dat zij vasthoudt aan procedures en bezwaartermijnen die gelden bij de aanvraag van een bouwvergunning of aanpassingen erop. "We hebben een omgevingsvergunning versneld kunnen verlenen. Als er een afwijking komt op de verleende bouwvergunning, dan moet de constructie - vanuit veiligheidseisen - opnieuw worden getoetst. We zijn er nog mee bezig. Hiervoor staan twee weken." Wanneer de vergunning wel verleend wordt en de bouw verder kan, kan de gemeente niet aangeven.



De SP-fractie in Nieuwegein is de situatie zat en stelt vragen aan verantwoordelijk wethouder Johan Gadella. "Dit duurt vreselijk lang en het is vervelend voor die winkeliers. We willen weten hoe we de zaak kunnen bespoedigen", aldus SP-raadslid Annie van den Heuvel.