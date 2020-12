Winkels dicht, scholen op slot, maar Nederland trekt zich weinig aan van Rutte: nog steeds druk op de weg

Ook Stichtse Vecht wil vluchtelin­gen­kin­de­ren uit Grieken­land welkom heten

12:02 Stichtse Vecht sluit zich aan bij de zogenoemde Coalition of the Willing. Die bestaat inmiddels uit ongeveer de helft van alle Nederlandse gemeenten. Deze coalitie wil de Tweede Kamer duidelijk maken dat zij bereid zijn vluchtelingenkinderen in Griekenland op te vangen. Tijdens de laatste raadsvergadering kreeg een motie van de PvdA die hiertoe opriep de steun van een meerderheid in de gemeenteraad.