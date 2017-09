Winkels Hoog Catharijne en binnenstad langer open

Alle winkels in Hoog Catharijne zijn vanaf 1 november dagelijks tot acht uur ’s avonds open. Veel winkels in de oude binnenstad van Utrecht gaan dat voorbeeld volgen. ,,We moeten meegaan met de nieuwe tijd’’, zegt Eva Lambooij, woordvoerder van Klépierre, eigenaar van winkelcentrum Hoog Catharijne.

De ondernemers van Hoog Catharijne hebben vanaf 1 november geen keuze meer. In de huurovereenkomst staat dat de winkels, zowel in het nieuwe als oudere deel van Hoog Catharijne dagelijks, met uitzondering van zondag, minimaal tot acht uur ’s avonds open moeten blijven. Volgens Lambooij van Klépierre is dat besluit in overleg met de ondernemers van HC genomen. ,,Die hebben daar positief op gereageerd. De ondernemers zien ook in dat de consument behoefte heeft aan latere openingstijden."

Verschuiving

Jan Hagenouw, voorzitter van de ondernemersvereniging Hoog Catharijne bevestigt die lezing. ,,Een grote meerderheid van de ondernemers wil graag dagelijks tot acht uur open zijn. Je ziet dat veel winkels in Hoog Catharijne dat nu ook al doen. Er is een verschuiving in koopgedrag waar te nemen. Mensen willen na hun werk nog kunnen kopen waar ze op dat moment behoefte aan hebben. Daarom zijn de nieuwe openingstijden een logische stap.’’

Hagenouw erkent dat het voor een aantal ondernemers even wennen zal zijn om tot acht uur ’s avonds open te moeten blijven. Een banketbakker zal hier niet om vragen. Maar dergelijke winkels zullen dan moeten uitvinden hoe zij toch een nieuwe doelgroep vinden in deze uren.’’

Quote Er zal een verschuiving van de ochtend naar de avond plaatsvinden Tom Broekman, bestuurslid Centrum Management Utrecht

Geen beperkingen

Tom Broekman, ondernemer en bestuurslid van Centrum Management Utrecht (CMU) verwacht dat de winkels in de historische binnenstad snel volgen. ,,Qua regelgeving zijn er geen beperkingen meer. We hebben de naderende langere openingstijden van Hoog Catharijne al met onze leden besproken. Veel winkels in de historische binnenstad zullen aanhaken. Als bestuur geven we het advies om ook dagelijks tot acht uur open te zijn. Het is geen verplichting, maar een advies. De tijd vraagt erom."

,,Het zal bij kleinere ondernemers misschien zorgen geven en in sommige winkels zal het tot discussies leiden onder het personeel, maar er is geen weg terug. We moeten flexibeler met werkdagen en vrije tijd omgaan. Er vindt een verschuiving van de ochtend naar de avond plaats. Dat betekent dat personeel wat vaker ’s morgens vrij is en dan bijvoorbeeld naar de sportschool kan in plaats van ’s avonds.’’

Lucratief

Hoewel de koopavond op donderdag de laatste jaren aan populariteit inlevert ten koste van koopzondag, is Broekman ervan overtuigd dat latere openingstijden lucratief zijn. ,,Ondanks de terugloop van de koopavond op de donderdag is dat qua omzetten nog steeds eens goede avond. Ik verwacht veel van de vrijdagavond. Die sluit mooi aan bij het weekend-winkelgedrag van het publiek.’’