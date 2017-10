Winkels Hoog Catharijne voortaan tot 20.00 uur open

Na het werk nog even winkelen; dat kan vanaf morgen in winkelcentrum Hoog Catharijne. Een handje vol ondernemers in de binnenstad volgt en blijft ook tot 20.00 uur open.

Jan Hagenouw is voorzitter van de ondernemersvereniging Hoog Catharijne. Hij heeft het gevoel dat de ondernemers in de directe omgeving van het winkelcentrum wel mee willen. ,,Ik denk dat het net zo zal gaan als met de koopzondag. Het duurt even maar dan zullen de ondernemers het omarmen.’’

In tegenstelling tot de ondernemers in Hoog Catherijne mogen de ondernemers in de binnenstad zelf bepalen of ze langer openblijven. Vooralsnog doet een handjevol mee.

Ondernemer en bestuurslid van Centrum Management Utrecht Tom Broekman

is niet een van de eersten die zijn winkels langer openhoudt. ,,Pas aan het eind van deze week zal De Rode Winkel op de Lange Elisabethstraat langer openblijven. Als dat een succes blijkt te zijn, zal de winkel Thom Broekman volgen’’, zegt hij. ,,Als de ondernemers zien dat de consument goed reageert op de verlengde winkeltijden, verwacht ik dat er meer winkels zullen volgen. De consument bepaald uiteindelijk het succes.”

Bijenkorf

Suzanne van de Velde meldt namens de Bijenkorf dat dit warenhuis in Utrecht ook langer open zal blijven. ,,Dit is niet een reactie op de andere winkels.’’ Eerder dit jaar werden de openingstijden van de vestigingen in Amsterdam en Den Haag al aangepast. ,,Wij willen open zijn als de mensen kunnen winkelen. Volgens ons hoort daar de verruiming van de openingstijden bij als service naar onze klanten.’’ Ook Zara blijft langer open.

Ondernemersvereniging Hoog Catharijne verwacht dat er behoefte is aan de nieuwe winkeltijden. ,,De traditionele koopavond verdwijnt, maar daar krijgt de consument elke avond koopavond voor terug”, zegt Hagenouw.

Hij hoopt dat de nieuwe tijden een positieve ontwikkeling zullen zijn voor de ondernemers. ,,Ik denk dat we niet direct effect zullen merken, maar met sinterklaas en kerst in het vooruitzicht is het een mooi moment voor deze verandering.’’