Winnaar Voice of Cabauw: 'Ik vind zingen doodeng'

Hugo van Amerongen is zaterdagavond winnaar geworden van de talentenshow The Voice of Cabauw. Tot zijn eigen verbazing, want de 29-jarige Benschopper had de minste zang- en podiumervaring van de negen finalisten.

,,Doodeng'', vond Van Amerongen het optreden, ,,want zingen is eigenlijk helemaal niet mijn ding.''

Maar op het podium transformeerde Van Amerongen, fractievoorzitter van de VVD in Lopik, tot een professioneel popzanger met bijbehorende performance. Hij pakte het publiek in het afgelaten partycentrum In 't Witte Paard in met Born to be wild van Steppenwolf en de ballad Bed of Roses van Bon Jovi.

,,Absoluut een tien. Je weet niet half hoe goed je bent'', was de waardering van jurylid en zangcoach Claudia Camu voor Van Amerongens uitvoering. ,,Je blijft verbazen'', luidde het oordeel van jurylid Fons van de Kuilen, en collega Jan Spier prees de 'rauwe stem' en het 'grote bereik'.

Financieel manager

Hugo van Amerongen, in het dagelijks leven financieel manager bij Center Parcs in Zandvoort, belandde met collega Luke van Schaik, die als vierde eindigde, via een weddenschap in de zangwedstrijd. Hij had vóór deze show geen ervaring met zingen op een podium. ,,Ik zong alleen in de auto naar mijn werk.''

Quote Ik zong alleen in de auto naar mijn werk. Blijkbaar heb ik een publiek nodig om los te komen Hugo van Amerongen

In de repetities vond Van Amerongen zichzelf niet zo goed uit de verf komen. ,,Blijkbaar heb ik een publiek nodig om los te komen.''

Van Amerongen versloeg Kaya van der Heide uit Waddinxveen, Annemarie Bergstra uit Lopik, plaatsgenoot en VVD-collega Luke van Schaik uit Benschop en Jamie van Rijkom uit Waddinxveen, die in deze volgorde tweede tot en met vijfde werden. De jury was unaniem in de uitslag.

,,Neem die prijs mee naar Benschop!'' had CDA-wethouder en Benschopper Gerrit Spelt de VVD-raadsleden vooraf aangemoedigd via een beeldverbinding. De andere wethouder, Johan van Everdingen, was onder de supporters in de zaal.

Droom

De 17-jarige Kaya van der Heide, die als tweede eindigde, maakte indruk met twee eigen liedjes, waarbij ze zichzelf begeleidde op gitaar. Haar droom is door te breken als singer/songwriter.

De kandidaten, die met twintig aan de voorronden begonnen, werden begeleid door The Crazy Horse Band en zangcoach Claudia Camu. De hoofdprijs is een demo-opname naar keuze in de BITM-studio in Benschop met muzikale begeleiding van Ron Kuster. Hugo van Amerongen heeft nog geen idee wat hij met die opname gaat doen. ,,Behalve zingen op de bruiloft van mijn broer zie ik mezelf geen grotere optredens doen.''