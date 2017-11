Winnaars 'Win je winkel' openen escaperoom met historische elementen in Culemborg

Omzeil Tom de Poortwachter. Dat is de opdracht aan mensen met schulden of andere sores die in vrijstad Culemborg een zorgeloos bestaan willen leiden. Niet echt natuurlijk, het hoort bij het spel in escaperoom De Binnenpoort die zaterdag in hartje Lekstad de deuren opent. De escaperoom komt er dankzij de actie 'Win je Winkel' van afgelopen voorjaar.