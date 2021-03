Wint Frank de campagneoorlog van zijn vriendin Susanne door bezoek Ploumen?

Wéér Baudet in Nieuwegein of GroenLinks op de campus: is dit hoe Utrecht woensdag stemt?

10:00 49 procent van de kiezers op het Utrecht Science Park koos bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2019 voor GroenLinks. Maar het is nog maar de vraag of de groenen woensdag opnieuw zo’n klinkende overwinning halen in de studentenwijk. D66 lonkt en ook de nieuwe partij Volt lijkt een aantrekkelijk alternatief.