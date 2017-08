Winter Station mogelijk weer terug naar hal Spoorwegmuseum

,,Of dat doorgaat, is afhankelijk van bedrijfsevenementen in het museum. We moeten hierover nog een besluit nemen’’, zegt communicatiewoordvoerder Evertjan de Rooij.



De opzet van Winter Station blijft ongewijzigd. Met een antieke carrousel, kerstbomen, feestverlichting, een ijsbaan, een draaiend restaurant, een historisch restauratierijtuig en kampvuurtjes waarop marshmallows geroosterd kunnen worden, zorgt het Spoorwegmuseum voor een sfeervolle, winterse entourage. ,,Het programma gaan we in de komende maanden invullen, afhankelijk van of we het in de hal of buiten in de tent organiseren. In de afgelopen jaren was het programma gevarieerd, met muzikanten en acrobaten.’’