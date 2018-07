Wit legioen maakt videoclip voor doodzieke volkszanger Hans

Drie auto's botsen op parallel­baan A2 voor Leidsche Rijntunnel

13:53 Op de parallelbaan van de A2 in de richting van Den Bosch zijn zaterdagmiddag drie auto's met elkaar in botsing geraakt. Twee Audi’s en een Skoda kwamen hard met elkaar in botsing tussen de oprit Maarssen en de afrit Lage Weide. Het ongeval gebeurde rond half 1 in de middag.