‘WK-moord’ opgelost? Verdachte van moord op Richard (25) na ruim 10 jaar alsnog voor rechter

OM boos over opnieuw vrijlaten verdachte WK-moord Nieuwegein: dit is écht de juiste persoon

De enige verdachte in het onderzoek naar de moord op Richard Houtveen in Nieuwegein is vrijgelaten. Opnieuw, want ook in 2010 werd Woerdenaar A.L. (42) opgepakt en later in vrijheid gesteld. Het gerechtshof ziet ook nu onvoldoende aanleiding om hem langer in voorarrest te houden voor betrokkenheid bij de bijna tien jaar oude WK-moord.

30 januari