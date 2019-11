WK snert en stamppot koken in Houten: ‘Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het maken’

Maar vandaag in Houten, bij de eerste voorronde van het WK stamppot maken en snert koken 2019, maakt hij iets anders: stamppot carbonara. Ook een toppertje op zijn lijst met 620 zelfbedachte stamppot-variaties. ,,Dat is het mooie van stamppot. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is ervan te maken.’’



De regerend wereldkampioen geeft slechts een demonstratie. Om hem heen wordt er driftig gewassen, gesneden en in potten en pannen geroerd. De echte deelnemers aan deze voorronde hebben drie uur de tijd gekregen. Allemaal willen ze met iets moois, iets creatiefs voor de dag komen en daarmee de smaakpapillen van de juryleden verleiden.