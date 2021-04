Woede om tientallen met grafitti besmeurde nesten van oeverzwaluwen: ‘Laf en ongewenst’

Delen per e-mail

,,Grote woede”, heerst volgens Mes onder natuurbeschermers, vanwege de actie die donderdag of vrijdag moet zijn uitgevoerd na zonsondergang. ,,Dan ben je gewoon een natuursloper. Laf en ongewenst, dit gedrag.” Volgens de boswachter is de kleurrijke graffiti ‘superverstorend’ voor de dieren en is het bovendien ‘geen gezicht’.

,,Ze nestelen hier nu een jaar of zeven en afgelopen jaren waren alle 276 gaten vol, met dieren die vanuit Afrika hierheen vliegen om te nestelen. Niet alleen over maar ook zelfs in de gaten zit verf.” Mes sluit niet uit dat de verf ook vogels heeft geraakt maar vermoedelijk zijn aanwezige dieren weggevlogen.

Hij baalt stevig dat de zorgvuldige opgebouwde zwaluwwand is aangetast. ,,Mensen genieten van het spektakel dat hier te zien is. Nu is het nog maar de vraag wat de gevolgen zijn.”

Schoonmaken is vooralsnog geen optie, omdat dit naast het kleurenpalet kan zorgen voor nog meer verstoring. Mede omdat de politie bekend is met de zaak, hoopt Mes op het achterhalen van de dader(s). ,,Daar ga ik graag mee in gesprek.”

Volledig scherm Graffiti over de oeverzwaluwenwand op Landgoed Haarzuilens. Zelfs over- en in de nestgaten waar de vogels broeden. De bordjes geven aan dat het hier om een kwetsbare groep vogels gaat die in alle rust hun jongen moeten grootbrengen. © Roy Mes

