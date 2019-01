‘Woedend en verdrietig tegelijk’ na de vernielingen in Zuilen

,,Gelukkig had ik mijn rolluik naar beneden, want ik ben me rot geschrokken”, vertelt de Utrechtse in haar woonkamer. ,,Ik ben er nog zenuwachtig van. Het was een ongelooflijk lawaai en de ravage was enorm.” Ze kijkt beteuterd naar haar kleine, rode auto, waarvan de ruit aan de bijrijderskant is ingeslagen. ,,Welk tuig doet dit nou? Waar is dit goed voor?” Stegeman is vandaag druk met de verzekering en de aangifte bij de politie. ,,Ik heb helemaal geen zin in al dat gedoe. Ik woon al 52 jaar in dit huis en in dit wijkje gebeurt eigenlijk nooit wat. En nu dit. Ik vind het heel erg.”



Verschillende wijkbewoners zijn vandaag druk met het in orde maken van allerlei formulieren voor de politie en de verzekering. ,,Ik ben er tot 02.00 uur mee bezig geweest”, vertelt Mantiri. ,,Onze auto is van alle kanten beschadigd. Eigenlijk is alleen de vooruit niet beschadigd. De schrik zit er nog goed in, maar ik ben ik hier zó boos over. Ik ben woedend en verdrietig tegelijk.”