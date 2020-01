Woekerprijzen op Utrechtse woningmarkt: ‘Voor veel mensen onbetaalbaar, maar internationaal valt het mee’

Geen kaartje voor Zandvoort? Kom dan naar het Formule 1-feest in de Jaarbeurs

17:15 Het Songfestival is dan aan de neus van Utrecht voorbij gegaan, toch loopt de Jaarbeurs in mei waarschijnlijk bomvol. Op 3 mei, de dag dat in Zandvoort de eerste Grand Prix in Nederland in 35 jaar wordt verreden, is er een enorm Formule 1-feest in de Jaarbeurs.