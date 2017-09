Woerden koploper in uitdelen boetes voor hondenpoep

In de hele provincie werden 46 boetes uitgedeeld. Voor meerderjarigen is de boete 140 euro, minderjarigen moeten de helft betalen. In absolute cijfers scoort de stad Utrecht het best, met vijftien bekeuringen.

Het aantal boetes is de afgelopen jaren afgenomen. In 2014 werden in de provincie 97 boetes uitgedeeld, het jaar daarop 83. In Woerden was die afname er niet: in 2014 werden daar geen boetes uitgedeeld, in 2015 33 en daarna acht.