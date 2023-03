‘Wolflady’ komt naar Utrecht: Nederlandse zangeres Kovacs treedt op in Tivoli

Utrechts festival voor dove en slechtho­ren­den bestaat twintig jaar en viert dat in TivoliVre­den­burg

Sencity Festival, een evenement dat inzicht wil geven in de belevingswereld van dove en slechthorende mensen, viert zaterdag 25 maart haar 20-jarig jubileum in TivoliVredenburg. Onder meer zangeres Merol is van de partij.