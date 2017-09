'Wonderboy' Matty Willock voelt zich thuis bij FC Utrecht

Willock droomt ervan om het net als zijn helden tot A-international te schoppen. Of dat er van komt is de vraag, gelet op de concurrentie in Engeland. Maar hij heeft een uitwijkoptie. Een nogal bijzondere. Want de roots van de familie Willock liggen op Montserrat, een grotendeels door vulkaanuitbarstingen verwoest eiland in de Cariben.



Willock lacht: ,,Er wonen maar 5.000 mensen, het voetbal stelt er niks voor. Wie zich aanmeldt, mag meespelen in de nationale ploeg, zeg maar. Op mijn vijftiende kon ik al meedoen als international, maar het is echt pas een optie als ik over een tijdje nog niet voor Engeland heb gespeeld. Tot dan is het vooral een schitterende plek om vakantie te vieren, mits de orkanen er omheen gaan.''



Voorlopig is Utrecht zijn thuis, zegt hij. ,,Ik ben goed opgevangen. Alles staat in het teken van voetbal. Verder heb ik nauwelijks hobby's, op FIFA spelen na. Ik ben een relaxte gast, chill graag. Bij alles wat ik doe heb ik wel de training van morgen in mijn achterhoofd. Dáár moet ik scherp zijn.''