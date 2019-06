Wonderleerling Ruben: van speciaal onderwijs naar slagen op het vwo

Video Chauffeur Regiotaxi ontslagen na opjagen vrouw met rollator in Zeist: ‘Respect­loos en mensonte­rend’

17:56 De chauffeur van Regiotaxi, die donderdagavond in winkelcentrum Vollenhove in Zeist handen klappend een vrouw achter een rollator opjoeg, heeft een golf van negatieve reacties uitgelokt in het hele land. Een dag later werd de chauffeur op staande voet ontslagen. ,,Zulk respectloos gedrag is op geen enkele wijze goed te praten”, reageert directeur Arno Janssen van taxibedrijf Willemsen-de Koning, waar de chauffeur in dienst was.