Wonen bij je werk is bijna niet meer mogelijk in Utrecht

Rienstra deed in opdracht van de provincie Utrecht een half jaar onderzoek naar de economische situatie van de provincie ‘Utrecht plus’. Dat is de provincie Utrecht, aangevuld met de gewesten Gooi- en Vechtstreek en de Foodvalley (Barneveld en omliggende gemeenten).

‘Utrecht plus’ groeit sinds drie jaar weer als een tierelier, maar het succes heeft ook keerzijdes, aldus Rienstra. Zo kampen bepaalde sectoren al met een tekort aan arbeidskrachten en dreigt een tweedeling tussen werken en wonen, waarschuwt onderzoeksleider Rienstra. ,,Niet iedereen kan meer wonen op de plek waar hij werkt.’’

De economische situatie van ‘Utrecht plus’ is sinds vier jaar weer rooskleurig. Het gebied blinkt uit in de sectoren ICT, de financiële dienstverlening, logistiek en zorg. Ze is als draaischijf cruciaal voor de economie van ons land, aldus Rienstra.

In Utrecht is ook het aandeel hoger opgeleiden – hbo’ers en academici – in de beroepsbevolking groter dan in andere regio’s in Nederland. In Utrecht ging het vorig jaar om 43 procent. Landelijk was dit 35 procent. Rienstra: ,,Deze groep groeit nog steeds.’’

Schaduwzijde

Maar al deze euforie heeft schaduwzijdes. De krapte op de arbeidsmarkt groeit na 2013. Het gaat dan met name om de sectoren ICT, de zorg. ,,In de ICT staat tegenover zes vacatures een werkzoekende. In de zorg gaat het om vier tegenover een. In de horeca 3,5 en 2,3 in de hightech’’, meldt Rienstra.

Ander nadeel van het economische succes: een huis dicht bij het werk is voor veel mensen niet meer te betalen. Rienstra: ,,En dat geldt dan met name in de stad Utrecht. Hier kunnen bepaalde groepen niet meer wonen. De prijzen van de woningen rijzen de pan uit.’’

Gevolg is dat het aantal pendelaars stad-in en stad-uit de afgelopen jaren is gegroeid met bijna 60.000 per dag en het aantal files toeneemt. De verwachting is dat deze ontwikkeling de komende jaren verder doorzet.

Binnenstedelijk bouwen

Niet meer bouwen aan de rand van de stad, maar op plekken in de stad ziet Reinstra als een van de oplossingen. ,,Bij het openbaar vervoer valt er nog een slag te maken. Ook kun je doorgaan met het nemen van infrastructurele maatregelen. Een andere optie is niet meer bouwen aan de randen van de stad maar binnenstedelijk.’’