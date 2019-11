Woning in Driebergen zwaar beschadigd bij explosie

Wat gebeurt er dit weekend in Utrecht?

8:01 Zaterdagavond viert Rubber, het maandelijkse ‘gay & open-minded feestje’ van Utrecht zijn vijfde verjaardag in club Basic aan de Oudegracht. Bezoekers wordt gevraagd zich zo vrolijk mogelijk uit te dossen en hun stoute schoenen aan te trekken, want het jubileum zal groots gevierd worden. Iedereen (homo, lesbisch, hetero) is welkom. De minimale leeftijd is 18 jaar.