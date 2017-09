Woning voor moeder (93): vanaf 3250 euro per maand

In zijn zoektocht naar een geschikt woonzorgappartement voor zijn moeder, kwam Carel de Vries niets geschikts tegen. Daarom besloot hij zelf een gebouw te ontwikkelen. Inmiddels is het gebouw achter het gemeentehuis van Zeist bijna klaar. Op 23 september kunnen belangstellenden een kijkje nemen.

,,Mijn moeder is inmiddels 93 jaar", vertelt De Vries. ,,Ze is lichamelijk behoorlijk achteruitgegaan. Ze kijkt ernaar uit om hier naartoe te komen. Ze kan niet meer zonder thuiszorg. Ze zit daar maar te zitten in Oosterbeek. Het is een archetypisch voorbeeld van de situatie van ouderen. Ze hebben alleen contact met mensen van de zorg en verder zijn ze overgeleverd aan mensen die eens langs willen komen. Als ze hier straks zit, heeft ze aanspraak."

In het gebouw komen twintig appartementen voor ouderen met lichamelijke problemen en achttien studio's, met aparte ingang, voor mensen met dementie. Bewoners betalen tussen 3250 en 4000 euro per maand voor een appartement van 70 tot 90 m2, inclusief dienstenpakket zoals maaltijden en schoonmaak.

Heerlijke maaltijd

,,Mijn moeder is een van de eerste bewoners. Ze trekt er 1 november in. De helft van de woningen is verhuurd. Ik heb vijftien man personeel geworven. Twee koks gaan koken voor de mensen. Ook al zijn ze nog maar met 15 of 20 mensen, de bewoners krijgen een heerlijke maaltijd voorgeschoteld en geen magnetronmaaltijd van een of andere maaltijdfabriek. Ook wordt de tuin nu aangelegd. Het is een enorme tuin waar geen auto's komen en waar je alleen voetgangers ziet. En toch op kruipafstand van wat Zeist te bieden heeft."

Op 23 september kunnen mensen een kijkje nemen in het gebouw, waaraan de laatste hand wordt gelegd. De Vries: ,,De oplevering is 13 oktober. Maandag 16 oktober komt het personeel. Dan gaan we trainen, schoonmaken en brandweeroefeningen doen, zodat het personeel elkaar en het gebouw goed kent.