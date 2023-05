Woningen aan Saffierlaan in Utrecht enige tijd ontruimd na gaslek tussen spouwmuren

Zelfs Ronald Giphart en Bart Chabot zijn lovend: eerste roman van Marleen valt direct in de smaak

Ze is afgestudeerd als theoloog en journalist en presenteert televisieprogramma’s. Deze week verscheen ‘Breuklijnen’, de eerste roman van de veelzijdige Marleen Stelling (32). ,,De personages gingen echt meedoen in mijn leven”, zegt ze over het schrijfproces.